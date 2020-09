Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 : Monaco enchaîne et stoppe Nantes Reuters • 13/09/2020 à 19:28









Ligue 1 : Monaco enchaîne et stoppe Nantes par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'AS Monaco prend provisoirement la tête du championnat de France de football grâce à son succès face à Nantes (2/1). Sur leur pelouse, les Monégasques ont très bien entamé la partie en ouvrant le score dès la 5e minute de jeu par l'intermédiaire de Diop. Maîtrisant le jeu, les hommes de Kovac n'ont pas tremblé sous le soleil de la Côte d'Azur. Malgré l'égalisation nantaise de Blas (61e), les rouges et blancs ont remporté ce match grâce au but du jeune Geubbels (65e). Avec ce succès, Monaco prend la tête du championnat après trois journée tandis que Nantes connaît son premier revers de l'exercice 2020/2021.

