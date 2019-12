Ligue 1 : Memphis Depay, le capitaine qu'il fallait à l'OL

Fantasque, inclassable. Il a pu exaspérer autant qu'il est adoré, désormais. Depuis son arrivée à l'OL, en janvier 2017, Memphis ne laisse personne indifférent. Un talent évident mais un investissement sur courant alternatif et des performances trop inégales, à l'heure où son club reçoit Rennes dimanche (17 heures). Et si le Néerlandais, 25 ans, est encore à l'OL aujourd'hui, il le doit sûrement à sa personnalité très complexe. Son côté atypique plaît beaucoup à Jean-Michel Aulas, le président, il pouvait irriter au plus haut point son ancien entraîneur, Bruno Genesio, qui avait notamment un mal fou à le faire évoluer avec l'autre star de l'équipe d'alors, Nabil Fekir.Memphis n'en faisait qu'à sa tête. Dans le replacement. Dans le respect des consignes. Et brillait un match sur quatre ou cinq. L'attaquant n'est toujours pas facile à gérer. Évidemment. Mais dorénavant, sur le terrain, il n'y a plus de débat. Il a déjà inscrit 14 buts avec l'OL cette saison et si Lyon a évité le naufrage en C1, c'est en très grande partie grâce à son nouveau capitaine (il a marqué lors des 5 matchs auxquels il a participé cette saison en Ligue des champions).Mais il reste Memphis. Il irrite l'OL courant novembre en jouant un match amical pour du beurre avec les Pays-Bas et rechute à la cuisse. Rudi Garcia le nomme capitaine quelques heures plus tard, non sans avoir hésité un moment à changer sa décision, courroucé par l'épisode. Après que mardi soir, à l'instinct, Memphis se soit rué en direction d'un supporter pour arracher une banderole anti-Marcelo, plus personne ne doute désormais de son implication. nullnull "Je suis furieux. Il faut que je sois prudent, car ça me rappelle mon passé et je n'ai plus envie d'être cet homme-là. Je suis devenu plus calme, je n'ai pas de mots pour ça."null Au bord des larmes, Memphis Depay a ...