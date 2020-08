Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 : Marseille s'en sort à Brest grâce à un grand Florian Thauvin Reuters • 30/08/2020 à 23:08









Ligue 1 : Marseille s'en sort à Brest grâce à un grand Florian Thauvin par Florian Burgaud (iDalgo) Pour sa première sortie en Ligue 1 Uber Eats 2020/2021, l'Olympique de Marseille aurait pu perdre ce dimanche soir au stade Francis-Le Blé face à Brest. Mais cet OM, qui a très vite mené 2-0 par des buts du revenant Florian Thauvin (19e) et du solide Duje Caleta-Car (27e), a profité de la maladresse adverse. Alors que les Bretons avaient été remis dans le match par un but de Romain Faivre, consécutif à une mauvaise relance de Leonardo Balerdi, juste avant la pause, Gaëtan Charbonnier a raté l'immanquable (66e). Les Marseillais en ont alors profité pour faire le break une nouvelle fois d'un coup de casque de son défenseur croate, auteur d'un doublé sur deux passes de Thauvin. En fin de rencontre, Gaëtan Charbonnier réglait enfin la mire (89e) mais il était trop tard. Les Ty'Zefs, bien que poussant dans les ultimes secondes, n'arrivaient plus à tromper Steve Mandanda, auteur d'un grand match et qui se rendra à Clairefontaine ce lundi pour le rassemblement de l'équipe de France.

