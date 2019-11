Ligue 1 : Marseille remporte le choc des « Olympiques » !

LE CONTEXTE. Marseille à la fête, les Lyonnais caillassésLe Vélodrome avait endossé son habit de lumière pour cet « Olympico » ! À l'occasion des 120 ans du club (créé en 1899), les supporters marseillais avait décidé de marquer le coup. Après avoir défilé dans toute la ville pour fêter cet anniversaire, c'est dans le stade mythique de la cité phocéenne que les aficionados avaient préparé une surprise de taille : un majestueux tifo, recouvrant l'ensemble des gradins. Pour cet évènement d'exception le Vélodrome a d'ailleurs battu son record d'affluence avec 65 369 supporters. Bref, l'ambiance des grands soirs à Marseille.Malheureusement, on craignait également des incidents autour de ce choc et ils n'ont pas tardé. En marge de ces célébrations, le bus des joueurs lyonnais a été pris pour cible à son arrivée au Vélodrome. Deux vitres latérales ont explosé. Si aucun blessé n'était à déclarer, le président de l'Olympique lyonnais, Jean-Michel a fait part de sa colère à la descente du bus, menaçant même de ne plus disputer la rencontre. Pas de quoi appréhender au mieux un tel choc...LE RÉSUMÉ. Le Payet show !Pour cet « Olympico » aux saveurs de retrouvailles pour Rudi Garcia, c'est dans une ambiance tout simplement incroyable que Lyon a donné le coup d'envoi de la rencontre. Poussé par son public - celui des grands soirs, Marseille signe une très bonne entame de match et met rapidement la pression sur le camp...