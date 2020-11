Ligue 1: Marseille et Paris, pour oublier l'Europe

Le défenseur de l'OM Jordan Amavi face au FC Porto, au sade du Dragon le 3 novembre 2020 ( AFP / CARLOS COSTA )

Ridiculisé en Ligue des champions, Marseille veut reprendre des couleurs chez le relégable Strasbourg, vendredi (21h00) en ouverture de la 10e journée de Ligue 1, avec l'ambition de monter sur le podium et se rapprocher du Paris SG, également mal en point sur la scène européenne.

L'angoisse. Sur le papier, l'OM, 5e du championnat avec 15 points, est largement favori à la Meinau pour cette 10e journée, contre des Alsaciens avant-derniers (6 pts) et au mental fragile. Sauf que les Phocéens ont tout autant le moral dans les chaussettes.

Mardi, ils ont encore pris l'eau à Porto (3-0) et égalé le record de défaites consécutives en C1 (12), jusque-là seule propriété du club belge d'Anderlecht. De sorte que la pression pèsera lourd sur les épaules d'André Villas-Boas et de ses hommes.

Au Parc des Princes, le Paris SG a l'occasion samedi (21h00) face à Rennes de se détacher pour de bon au sommet du classement pour la première fois de la saison.

Mais, diminués par les blessures, notamment de Kylian Mbappé et Neymar, et tout juste sortis d'une déroute à Leipzig (2-1, deux cartons rouges) en Ligue des champions, les Parisiens tenteront surtout de relever la tête. En jeu, une huitième victoire de rang en L1 et la possibilité de prendre six points d'avance sur l'actuel troisième.

Comme les deux autres clubs français engagés, Rennes a perdu en C1, lourdement à Chelsea (3-0). En cas de victoire à Paris, les Bretons égaleraient le champion en titre en tête avec 21 points et confirmeraient leur statut de bête noire des Parisiens: sur les cinq dernières confrontations, ils mènent trois victoires à deux.

Le milieu du Paris SG Angel Di Maria, le 4 novembre lors d'un match de Ligue des champions contre Leipzig en Allemagne ( AFP / Ronny HARTMANN )

La journée, à huis clos pour cause de pandémie, s'achèvera dimanche soir (21h00) avec un derby sans ambiance entre Lyon et Saint-Etienne. Pour les Verts (13e, 10 pts), qui restent sur cinq défaites, c'est le moment ou jamais de stopper la série noire chez l'ennemi lyonnais.

Mais Lyon (6e, 14 pts) est sur une bonne dynamique, avec un nul arraché au mental sur la pelouse du dauphin Lille, et peut s'approcher du podium.

Les Nordistes (2es, 19 pts) se déplacent eux à Brest, tandis que Nice (4e, 17 pts) dans le derby azuréen reçoit son voisin Monaco (8e, 14 pts) dans un autre duel pour les places européennes.

Programme de la 10e journée de Ligue 1:

Vendredi

(21h00) Strasbourg - Marseille

Samedi

(17h00) Bordeaux - Montpellier

(21h00) Paris SG - Rennes

Dimanche

(13h00) Brest - Lille

(15h00) Lens - Reims

Lorient - Nantes

Nîmes - Angers

Metz - Dijon

(17h00) Nice - Monaco

(21h00) Lyon - Saint-Etienne

