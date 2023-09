Ligue 1: Marseille bute contre Nantes, réduit à 10

L'attaquant égyptien de Nantes Mostafa Mohamed (g) égalise contre Marseille, le 1er septembre 2023 à Nantes ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )

Après un premier quart d'heure étincelant, l'Olympique de Marseille s’est éteint progressivement contre un FC Nantes réduit à 10 et a concédé le nul 1-1, vendredi en ouverture de la 4e journée de Ligue 1 au stade de la Beaujoire.

Provisoirement leader de Ligue 1 avec un point d'avance sur Monaco, l'OM n'a pourtant pas encore satisfait toutes les attentes créées par un recrutement offensif ambitieux.

Portés par un Vitinha tranchant, les Olympiens ont effectué une entame de match parfaite en ouvrant rapidement le score grâce à Sarr, et ont ensuite évolué en supériorité numérique pendant 80 minutes.

Ces débuts séduisants se sont avérés un feu de paille. Les hommes de Marcelino ont sombré peu à peu dans un jeu brouillon, et permis à un FC Nantes pourtant en manque de confiance de reprendre de l'allant et d'égaliser grâce à son attaquant égyptien Mostafa Mohamed, à présent meilleur buteur du championnat à égalité avec le Monégasque Wissam Ben Yedder (4 buts).

Avec deux défaites et deux nuls, le résultat comptable n'est pas brillant après 4 journées pour les joueurs de Pierre Aristouy, quinzièmes du championnat.

Mais Nantes peut se targuer, comme face à Monaco la semaine passée (3-3), d'avoir plié sans rompre face à une équipe largement supérieure sur le papier et dans un contexte bouillant.

- Mohamed de nouveau décisif -

L'attaquant sénégalais de l'OM Ismaïla Sarr ouvre le score à Nantes, le 1er septembre 2023 ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )

Dans une Beaujoire incandescente, menée par une tribune Loire surmotivée par de récents conflits avec la direction du club, c'est pourtant l'OM qui a fait vivre un premier quart d'heure infernal aux Nantais, asphyxiés par chaque offensive et multipliant les pertes de balle sur le pressing étouffant des visiteurs.

Un premier ballon dans la surface pour Vitinha a mis le feu dans la défense des Canaris (1e), avant que Chancel Mbemba ne frappe au-dessus de la barre alors qu'il était démarqué (2e). Sur une nouvelle énorme occasion, Vitinha s'est ensuite heurté à Descamps (3e).

Une minute plus tard, Descamps repoussait à nouveau une frappe de Vitinha, mais Ismaila Sarr se chargeait d'une puissante frappe de mettre la balle au fond des filets (4e).

C'est ensuite le jeune Bastien Meupiyou, 17 ans et propulsé titulaire pour la première fois de sa carrière, qui a craqué avec une faute grossière sur Sarr devant sa surface en tant que dernier défenseur, écopant logiquement d'un rouge (9e).

Réduits à 10, les Nantais ont encore souffert de longues minutes, avant de relever la tête, notamment grâce à Merlin, actif sur son côté gauche, face à des Marseillais qui ont baissé l'intensité d'un cran.

Le jeune défenseur de Nantes Bastien Meupiyou (d) est exclu par l'arbitre Ruddy Buquet contre l'OM, le 1er septembre 2023 à la Beaujoire ( AFP / Sebastien SALOM-GOMIS )

Contrôle dos au but, demi-tour et frappe parfaite: l'avant-centre Mohamed, déjà auteur d'un doublé face à Monaco la semaine passée, a une nouvelle fois fait mouche pour le but de l'égalisation (39e).

A l'image de l'Argentin Joaquin Correa, pas très incisif pour sa première titularisation, les Olympiens ont souvent manqué de précision au retour des vestiaires, se procurant peu d'occasion sérieuses en deuxième période. C'est dans le dernier quart d'heure, à sens unique, que les Marseillais se sont montrés à nouveau dangereux, Aubameyang ratant le cadre (90+4) en fin de match.