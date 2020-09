Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 : Lyon trébuche à Montpellier Reuters • 15/09/2020 à 23:21









Ligue 1 : Lyon trébuche à Montpellier par Pierre Sarniguet (iDalgo) L'Olympique Lyonnais s'est inciné 1/2 sur la pelouse de Montpellier ce soir pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Menés au score après un penalty de Savanier (38e), les Gones se sont retrouvés en infériorité numérique suite à l'expulsion d'Aouar pour une semelle à l'encontre de Souquet (44e). A la 59e, Savanier y est allé de son doublé grâce à un superbe enchaînement à l'entrée de la surface de réparation. Enuite, les locaux ont laissé le ballon aux lyonnais qui ont réduit la marque sur penalty à la 82e par l'intermédiaire de Depay qui était entré en cours de jeu. Dans les dernières minutes, les demi-finalistes de la dernière Ligue des champions ont tout tenté mais en vain. Ils concèdent ce soir leur première défaite de la saison tandis que Montpellier enchaîne une seconde victoire de rang. Lyon est 11e et Montpellier 5e de Ligue 1.

