Ligue 1 : Lyon tombe à Nice après un match électrique

Ce qu'il faut retenir :Battu jeudi en huitièmes de finale de Coupe de France (1-2), Nice a pris sa revanche sur Lyon à l'Allianz Riviera, dimanche. Ce match de la 22e journée de Ligue 1 a tenu toutes ses promesses entre un OL, crédité de 7 victoires en 2020, et un OGC Nice ambitieux dans sa course à l'Europe.Et au terme d'une rencontre extrêmement tendue et conclue à dix contre dix (expulsions du Lyonnais Fernando Marçal et du jeune Niçois Adam Ounas en première période), les Aiglons de Patrick Vieira ont arraché un succès précieux à domicile (2-1), grâce à un doublé de Kasper Dolberg (33e, 63e).Malgré le but en renard de Karl Toko-Ekambi (45e), qui a inscrit son deuxième but de la saison avec l'OL - devenant dans le même temps le premier joueur à marquer lors de ses deux premiers matchs disputés en Ligue 1 avec Lyon depuis Mariano Diaz, en août 2017 -, les joueurs du Rudi Garcia manquent une belle occasion de se rapprocher du podium. Nice (8e) compte, lui, le même nombre de points (32) que son adversaire du jour (6e). 2 - Karl Toko-Ekambi est le 1er joueur à trouver le chemin des filets lors de chacun de ses 2 premiers matches de Ligue 1 avec Lyon depuis Mariano en août 2017 (2 également). Adaptation. @OL #OGCNOL pic.twitter.com/67QwpFeoD3-- OptaJean (@OptaJean) February 2, 2020 Le joueur : Kasper DolbergKasper Dolberg enfin à la bonne heure à l'OGC Nice ? La prestation du jour du garçon qui s'était fait voler sa montre par un partenaire en septembre semble le prouver. En difficulté à son arrivée l'été dernier de l'Ajax Amsterdam, l'attaquant semble avoir pris la pleine mesure de sa nouvelle équipe. Grâce à ses septième et huitième buts en L1, l'international danois (22 ans, 16 sélections, 5 buts) devient le meilleur réalisateur niçois. Il est sorti sous l'ovation méritée de l'Allianz Riviera (87e).Le chiffre : 8L'Olympique lyonnais compte désormais huit défaites en Ligue 1, soit déjà ...