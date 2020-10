Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 : Lyon sur sa lancée Reuters • 26/10/2020 à 00:04









Ligue 1 : Lyon sur sa lancée par Adonis Vesin (iDalgo) La marche en avant a enfin été enclenchée dans le Rhône. Après sa victoire 3-2 à Strasbourg, l'OL a confirmé sa bonne forme contre Monaco (4-1). Depay (12e), Toko-Ekambi (34e, 44e) et Aouar (s.p., 41e) ont creusé la différence en une demi-heure. Les jeunes pousses lyonnaises ont encore des progrès à faire. Diomandé a concédé un penalty sur Aguilar pour la réduction de l'écart de Wissam Ben Yedder (4-1, 48e). En fin de rencontre, Bard a reçu un carton rouge direct pour un pied haut sur ce même Aguilar (90e). L'Olympique Lyonnais se replace à deux points de Rennes, troisième. Monaco est douzième (11 points), à trois longueurs de la dernière place qualificative en coupe d'Europe.

