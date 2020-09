Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 : Lyon repart avec un point de Bordeaux Reuters • 11/09/2020 à 23:57









Ligue 1 : Lyon repart avec un point de Bordeaux par Adonis Vesin (iDalgo) Un poteau de Houssem Aouar (81e). Difficile de retenir autre chose de cette opposition entre Lyon et Bordeaux. L'Olympique Lyonnais a dominé une partie où les Girondins n'ont pensé qu'à défendre (0 tir cadré). Le trio d'attaque de l'OL, Depay-Dembélé-Toko-Ekambi, a été bien silencieux. Il a fallu l'apparition sur le terrain du maître à jouer lyonnais Houssem Aouar pour dynamiser la partie. Moussa Dembélé, remplacé à la cinquante-neuvième minute, a directement rejoint les vestiaires. Mis à part Aouar, les entrées en jeu n'ont rien changé de chaque côté. Les hommes de Jean-Michel Aulas repartent de Bordeaux avec un point et se hissent à la troisième place du classement, deux longueurs derrière le leader Nice.

