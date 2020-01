Ligue 1 : Lyon renverse Bordeaux et se rassure

Des frayeurs, des erreurs grossières, mais finalement, une bouffée d'air. Ce samedi, à Bordeaux, l'OL a vécu une rencontre décousue mais s'en est tiré avec une précieuse victoire (2-1) qui ramène provisoirement le club à la 5e place de Ligue 1 (29 points). Bordeaux est 13e (26 points).Ce qu'il faut retenirÀ l'occasion de la 20e journée de Championnat, le groupe de Rudi Garcia a largement dominé la première période mais regagné les vestiaires mené au score. La faute notamment à une inefficacité offensive et une bourde d'Andersen conduisant au but de Briand. En seconde période, Cornet (1-1, 50e) puis Dembélé (2-1, 53e), auteur de son 11e but en Ligue 1 cette saison, ont remis Lyon d'aplomb. 3 points face aux @girondins.2020 continue bien !null M.Cornetnull @MDembele_10#FCGBOL 1-2 pic.twitter.com/os0SL6XDZZ-- Olympique Lyonnais (@OL) January 11, 2020 Le score n'évoluera plus, le but tardif de Koscielny étant annulé pour une légère position de hors-jeu (84e). L'OL enchaîne donc après ses deux succès déjà obtenus en 2020 : face à Bourg-en-Bresse (0-7) en Coupe de France puis contre Brest (3-1) en quarts de finale de la Coupe de la Ligue, mercredi.Le tournant du match : l'OL en trois minutesLes statistiques de la première demi-heure sont assez éloquentes à l'heure d'illustrer l'inefficacité des Gones. Côté lyonnais, plus de 65 % de possession de balle, dix tirs, un seul cadré. Et, surtout, une incapacité à se montrer dangereux malgré de nombreuses situations.Une pâle copie qui tranche avec les débuts canons des Rhodaniens en seconde période. Deux buts en trois minutes, par Cornet (50e) puis Dembélé (53e). De quoi renverser la rencontre.Le flop : Cornet et Andersen, erreurs fatalesSur le point d'ouvrir le score, l'OL s'est retrouvé mené, contre le cours du jeu. On joue la 14e minute. Dans la surface, Dembélé se heurte au tacle de Pablo. Le ballon revient dans les pieds de Cornet, qui a ...