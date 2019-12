Ligue 1 : Lyon remonte à la 4e place après sa victoire face à Strasbourg (1-2)

Après avoir été menés, Lyonnais ont changé la donne pour l'emporter au stade de la Meinau et rebondir en championnat lors de la 15e journée de L1.

Lyon avait besoin de se rassurer après sa défaite 2 à 0 face au Zénith mercredi 27 novembre en Ligue des Champions. Et à défaut de briller en C1, Rudi Garcia et ses hommes se replacent en Ligue 1 grâce à une victoire empochée à l'extérieur samedi face à Strasbourg (1-2), malgré l'absence de Memphis Depay, toujours blessé.

Après avoir encaissé un but de Boubacar Fofana à la 22e minute, Lyon a su renverser la vapeur pour l'emporter face à Strasbourg grâce à un but de Maxwell Cornet (40e), puis un but de Reine-Adélaïde (75e), l'homme en forme des Gones. Malgré la victoire, les Lyonnais ont été par moments assez fébriles défensivement et ont pu compter sur Anthony Lopes, qui a notamment empêché Ludovic Ajorque d'enfoncer le clou (39e).

Les Lyonnais continuent leur remontada au classement avec quatre victoires en cinq matchs et remontent provisoirement à la 4e place. Seul hic : l'OL a perdu Léo Dubois, blessé quinze minutes à peine après son entrée en jeu. Le latéral vient s'ajouter à la liste d'une infirmerie lyonnaise bien remplie et contre laquelle Rudi Garcia avait pestée cette semaine.