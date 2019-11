Ligue 1 : Lyon rebondit, Angers prend la deuxième place

Face à Nîmes, dernier de Ligue 1, les Angevins s'imposent 1-0 et prennent la place de dauphins du PSG. Strasbourg remporte sa première victoire hors de ses bases à Amiens.

Lyon 2 - 1 Nice

Personne ne sortira vraiment rassuré de ces 130 minutes au Parc OL - les fumigènes des ultras lyonnais ayant retardé la reprise de la seconde période.

Ni Lyon, qui n'a pas montré grand-chose collectivement et doit sa victoire à un exploit individuel de Reine-Adélaïde et à une faillite défensive collective de Nice sur le deuxième but, un penalty transformé par Moussa Dembélé. Ni l'OGC Nice, qui a fini fort, bien aidé par l'expulsion du Lyonnais Marçal avant la mi-temps, mais a manqué de tranchant. Kasper Dolberg a fini par réduire la marque en fin de rencontre.

Mieux vaut toutefois être ce dimanche dans les chaussons de Rudi Garcia que dans ceux de Patrick Vieira. Le match s'est terminé à 10 contre 10, après l'expulsion pour un deuxième carton jaune de Burner, la cinquième cette saison pour Nice, ce qui constitue un record en Ligue 1.

Amiens 0 - 4 Strasbourg

Crémant pour tous ! Après 52 tirs infructueux hors de ses bases cette saison en Ligue 1, Anthony Caci inscrit le premier but strasbourgeois à l'extérieur en début de seconde période. Derrière festival des attaquants alsaciens, en regain de confiance : Ajorque, Mothiba et Da Costa s'amusent à Amiens, où l'expérimenté Chedjou ne finit pas la rencontre - deuxième carton jaune à la 82e minute.

En deux matches, le Racing vient d'inscrire huit buts, soit davantage que depuis le début de saison.

Brest 1 - 1 Nantes