Ligue 1 : Lyon punit Nîmes (0-4)

Trois jours après son revers à domicile devant Lille (0-1), les Lyonnais se sont relancés en l'emportant largement (0-4) chez la lanterne rouge nîmoise rapidement à 9 contre 11. Grâce à ce 7e succès en 17 journées - le 4e en déplacement - les hommes de Rudi Garcia remontent à la 5e place à trois points du podium.Ce qu'il faut retenirLes Nîmois ont payé au prix fort leur agressivité avec les expulsions en première période de Théo Valls (5e) puis Gaëtan Paquiez (40e) pour des fautes sur respectivement Bertrand Traoré et Rafael. Aucune n'équipe de L1 n'avait récolté deux cartons rouges en une mi-temps depuis... les Nîmois en novembre 2018 contre Nice !Les Lyonnais en ont profité pour ouvrir le score sur un pénalty de Memphis Depay consécutif à une faute de Pablo Martinez sur Bertrand Traoré (0-1, 16e). Après la pause, les hommes de Rudi Garcia corsent l'addition à la suite d'une demi-volée de Depay (0-2, 64e) puis une frappe légèrement contrée d'Houssem Aouar (0-3, 71e) et enfin un tir lointain d'Andersen (0-4, 79e).Le joueur : Memphis DepayMemphis Depay est de retour ! Après une indisponibilité d'un mois pour cause de blessure à une cuisse, le Néerlandais avait réalisé un match terne contre Lille mardi (0-1). Aux Costières, il a été grandiose ! L'ancien attaquant a inscrit un doublé. Il a d'abord ouvert le score en transformant un pénalty d'une subtile « panenka » (tir en cloche) puis en réalisant le break en seconde période grâce à une demi-volée des 25 m. Le joueur Batave aurait même pu réussir le triplé mais sa frappe aux 18 m s'est terminée sur le poteau gauche de Bernardoni (20e). Il a également régalé les spectateurs de quelques gestes de génie. Auteur de 9 buts cette saison, le Lyonnais est à une longueur des deux meilleurs buteurs de L1, Wissam Ben Yedder et Moussa Dembélé.Le chiffre : 10Comme le nombre de matchs sans victoire de Nîmes depuis leur succès (1-0) sur ...