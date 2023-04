Ligue 1: Lille renverse Montpellier et récupère la 5e place

La joie de Rémy Cabella, auteur du deuxième but de Lille face à Montpellier, le 16 avril 2023 au stade Pierre-Mauroy ( AFP / DENIS CHARLET )

Longtemps mené, le Losc a fini par marquer deux buts coup sur coup pour décrocher une victoire importante (2-1) face à Montpellier dans la course à l'Europe, dimanche à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1.

Les Nordistes (55 pts) reprennent ainsi la 5e place à Rennes (53 pts), vainqueur de Reims samedi (3-0). Montpellier, qui n'a plus rien à jouer en cette fin de saison, reste 13e (37 pts).

Soucieux de faire oublier la défaite chez le dernier Angers (0-1), les Lillois ont d'abord dominé sans mettre un gros rythme.

La première alerte est venue de Timothy Weah mais le latéral a trop croisé son tir à l'angle de la surface (14e). Un corner sur la tête de Jonathan Bamba a ensuite obligé Benjamin Lecomte à un bel arrêt (19e).

En montant son bloc, Montpellier a commencé à gêner la construction adverse.

Wahbi Khazri, lancé en profondeur, a centré pour Elye Wahi. L'attaquant a raté le ballon, qui a atterri dans les pieds d'Issiaga Sylla, seul au deuxième poteau (0-1, 24e).

Un tir, un but: l'efficacité des Héraultais les a poussés à tenter plus de transitions. Sur l'une d'elles, un centre de Jordan Ferri a offert un face à face gâché par Khazri (30e).

Mécontent, l'entraîneur lillois Paulo Fonseca a fait trois changements à la pause. Un électrochoc payant.

L'attaquant canadien Jonathan David (c) félicité par Rémy Cabella (g) et Angel Gomes après son but pour Lille face à Montpellier, le 16 avril 2023 au stade Pierre-Mauroy ( AFP / DENIS CHARLET )