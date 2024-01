Ligue 1: Lille rate le coche

Le jeune Lillois Ayyoub Bouaddi 16 ans, reçoit un carton rouge, contre Montpellier, le 28 janvier 2024 à La Mosson ( AFP / Pascal GUYOT )

Lille, tenu en échec à Montpellier (0-0), a perdu une belle occasion de recoller au podium de la Ligue 1, dimanche lors de la 19e journée.

Sans inspiration et souvent ballottés par les Héraultais, les Lillois stagnent au classement (5e) et pointent à deux longueurs de Brest (3e), qui se déplace au Parc des Princes chez le leader parisien en soirée (20h45).

L'exclusion peu avant la pause (45e+2) d'Ayyoub Bouaddi, devenu à 16 ans et 118 jours le plus jeune joueur à recevoir un carton rouge en L1 sur les 30 dernières années, n'a certes pas facilité la tâche des Nordistes. Mais l'équipe de Paulo Fonseca aurait dû montrer un tout autre visage chez une formation naviguant en 2e partie de tableau (12e) et qui n'a gagné qu'une seule fois cette saison à domicile.

Sans les multiples parades de son gardien Lucas Chevalier, Lille aurait même pu repartir de la Mosson avec une défaite.

Après quatre revers consécutifs, c'est en revanche une petite embellie pour Nantes (13e) et son entraîneur Jocelyn Gourvennec. Les Canaris ont ramené un point de Reims (0-0), qui perd le contact avec le podium (6e), et sont passés tout près de la victoire, Tino Kadewere manquant un penalty en fin de rencontre (73e).

André Ayew félicité par ses coéquipiers après avoir arraché l'égalisation contre Lorient, le 28 janvier 2024 au Moustoir ( AFP / FRED TANNEAU )

Une semaine après avoir éliminé Clermont sur sa pelouse en 16e de finale de la Coupe de France (3-1), Strasbourg n'est pas parvenu à récidiver au stade Gabriel-Montpied (1-1) chez l'avant-dernier du championnat mais reste invaincu depuis six matches (10e).

Lorient, la lanterne rouge, a de son côté concédé un nul fâcheux dans les arrêts de jeu au Moustoir contre Le Havre (3-3). C'est le vétéran ghanéen Andre Ayew, 34 ans, qui a été le héros du HAC avec un doublé, dont un fantastique retourné qui a offert l'égalisation aux siens dans les arrêts de jeu. Arrivé au Havre en novembre dernier, l'ancien joueur de l'OM a inscrit ses deux premiers buts en L1 depuis son départ de la France il y a 8 ans et demi.

La lutte pour le maintien risque toutefois d'être féroce jusqu'au bout puisque seulement six longueurs séparent les Merlus de la 12e place.