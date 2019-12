Ligue 1 : Lille conforte sa place sur le podium grâce à Renato Sanches

Il n'y a pas que Marseille qui carbure en ce moment derrière le PSG. Trois jours après son dernier match de poule de Ligue des champions (défaite 2-1 à Chelsea), Lille a enregistré, ce vendredi soir, son 4e succès d'affilée en venant à bout de Montpellier (2-1) pour le compte de la 18e journée de L1. Les hommes de Christophe Galtier confortent leur place sur le podium et reviennent à trois longueurs de Marseille (2e).Ce qu'il faut retenirDans une rencontre fermée, les Lillois obtiennent un pénalty en fin de premier acte après une faute du gardien montpelliérain Rulli sur Osimhen qui, après une talonnade d'Ikoné dans le dos de la défense, partait seul face au but. Ikoné transforme le pénalty en prenant à contre-pied Rulli (1-0, 40e). Au retour des vestiaires, les Nordistes gèrent face à des Héraultais timorés. Mais ces derniers profitent d'un mauvais renvoi des Lillois pour égaliser par Delort bien servi par Mollet (1-1, 75e). L'attaquant de Montpellier manque même de peu le doublé face à Maignan en fin de rencontre (80e).Mais une superbe frappe de Renato Sanches à cinq minutes de la fin offre finalement la victoire à Lille. Osimhen rate même l'occasion de corser même l'addition en voyant son pénalty détourné par Rulli (90e). Le joueur : Renato SanchesLe plus gros transfert de l'histoire du Losc tient la grande forme ! Arrivé à la fin du mercato estival en provenance du Bayern Munich pour 20 millions d'euros, l'international portugais de 22 ans avait connu un début de saison compliqué dû en partie à son absence de près de deux mois en raison à la suite d'une lésion musculaire aux ischios. Depuis son retour au Parc des Princes il y a trois semaines, Renato Sanches enchaîne les rencontres de qualité qui coïncide à la bonne période lilloise en termes de résultat. Ce vendredi soir, le milieu de terrain a fait admirer sa grosse qualité technique à plusieurs occasions avant d'offrir la victoire à ...