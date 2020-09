Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 : Lille bat Metz au bout du suspense Reuters • 13/09/2020 à 15:41









Ligue 1 : Lille bat Metz au bout du suspense par Florian Burgaud (iDalgo) Longtemps, cette première rencontre dominicale de la troisième journée de Ligue 1 Uber Eats a été indécise. Les blocs défensifs lillois et messins, bien en place, n'ont cependant pas annihilé les attaques venues des deux camps. Alors que le score était de 0-0 à la pause, Metz et Lille auraient pu prendre l'avantage dans les 45 première minutes, notamment Lille avec un face à face manqué de Jonathan David face à Alexandre Oukidja. Très solide sur la ligne, le portier messin s'inclinait finalement à deux minutes de la fin devant Luiz Araujo, rentré un quart d'heure plus tôt. Avec cette victoire, le LOSC prend la tête du Championnat avec sept unités.

