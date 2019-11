Ligue 1, Ligue des champions... Sur quelles chaînes jongler pour vibrer ?

Les fans de ballon rond devront jongler entre moult chaînes de télévision pour assouvir leur passion. Et pour cause, six d'entre elles diffuseront les rencontres de Ligue 1, de Ligue des champions ou autre Liga entre 2021 et 2024. Canal+, RMC Sport, beIN Sports, TF1, mais aussi M6 et Mediapro se partagent ainsi les droits de retransmission au terme d'une lutte qui a donné lieu à de quelques tacles litigieux, comme le rappellent nos confrères de L'Équipe, ce vendredi 29 novembre 2019.Un vertige cathodique qui risque de désorienter bon nombre de téléspectateurs. Alors, pour ne pas rester sur le banc de touche et profiter en toute sérénité des grandes rencontres depuis votre canapé, découvrez le calendrier de la répartition des droits de diffusion des compétitions de football pour les saisons 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.Ligue 1Saison 2019-2020 : beIN Sports diffuse sept matchs par journée, tandis que Canal+ en retransmet trois.Saison 2020-2024 : huit rencontres par journée seront diffusées par Mediapro (dont l'affiche du dimanche soir) et deux sur beIN Sports.Ligue 2Saison 2019-2020 : beIN sports diffuse neuf matchs par journée. Les abonnés de Canal+ peuvent admirer une seule rencontre.Saison 2020-2024 : Mediapro (huit rencontres par journée) et beIN Sports (deux matchs) se partageront les droits de retransmission.Ligue des championsSaison 2019-2021 : RMC Sport diffuse l'intégralité de la compétition.Saison 2021-2024 : Canal+...