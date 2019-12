Ligue 1 : les premiers pas et les premiers mots de Robert Moreno à Monaco

Robert Moreno, le successeur de Leonardo Jardim, a fait ses premiers pas d'entraîneur en Principauté. D'abord en survêtement au contact des joueurs l'après-midi, puis en costume au côté du vice-président du club, Oleg Petrov, en fin de journée. Les premiers pas du coach Robert Moreno au CE de la Turbie ! pic.twitter.com/1ix9n7dDJV-- AS Monaco (@AS_Monaco) December 30, 2019 Pour le jeune coach espagnol, c'est la première expérience de n°1 après neuf ans passés en tant qu'adjoint de Luis Enrique au FC Barcelone et en sélection espagnole notamment. Sélection à la tête de laquelle il a assuré depuis mars un intérim de neuf matchs, sans défaite (7 victoires, 2 nuls), avant de devoir rendre les manettes à Enrique, non sans quelques frictions.« J'ai passé neuf années au côté de Luis Enrique et je lui en suis reconnaissant, a-t-il dit. Cela fait 28 ans que j'entraîne, j'ai commencé à 14 ans. Être n°1 était mon rêve, je suis tourné vers l'avenir désormais. J'ai participé à tous les succès, la seule différence, maintenant, c'est que c'est moi qui suis exposé. Je vais continuer d'étudier les adversaires et d'en parler avec mes joueurs. La communication avec les joueurs est une partie du travail que j'apprécie particulièrement. »«Le système de jeu compte moins que le style de jeu»Entouré de son propre staff, deux adjoints, un préparateur physique, un entraîneur des gardiens ainsi qu'un psychologue, Moreno n'a pas d'inquiétude quant à son adaptation au championnat.« Je ne connais pas autant la L1 que la Liga, mais assez bien quand même. Je regardais beaucoup de matchs de L1 afin de suivre les internationaux espagnols. Je sais que c'est rapide et technique, que le vainqueur pratique un football qui repose sur le contrôle technique du jeu. Nous allons beaucoup observer avec mon staff, je n'ai pas de craintes particulières. »Quel football cet adepte du 4-4-2 entend-il faire ...