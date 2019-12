Ligue 1 : Leonardo Jardim encore viré de Monaco !

C'est la devinette de la semaine en principauté. Qu'est-ce qui est Portugais, qui s'en va, revient et repart de Monaco en douze mois en coûtant à chaque fois très cher ? Réponse : Leonardo Jardim ! L'entraîneur lusitanien de Monaco va être débarqué de son poste d'entraîneur de Monaco pour la deuxième fois en un peu plus d'un an. Une information de Nice-matin que nous sommes en mesure de confirmer.Remercié une première fois la saison passée et remplacé par Thierry Henry contre un beau chèque de huit millions d'euros d'indemnités de licenciement, le Portugais avait ensuite repris son poste quelques semaines plus tard devant l'incapacité de l'ancien attaquant des Bleus à redresser la barre du bateau rouge et blanc.Mais en football comme en amour, les couples qui se reforment restent fragiles. Et cette saison, il s'est vite avéré que Jardim n'était plus l'homme de la situation. Comme si le Portugais, principal maître d'œuvre avec Mbappé du titre de champion de France en 2017, avait perdu son fluide.Remplacé par l'éphémère sélectionneur de la Roja Depuis de nombreuses semaines, une certitude s'était ancrée au sein de l'effectif monégasque : Jardim a perdu la main et la confiance de ses joueurs. Certes, le recrutement estival avait été réussi en attaque avec le duo Slimani-Ben Yedder (ce dernier est le meilleur buteur à la mi-saison avec treize réalisations).Mais l'équipe s'est révélée trop déséquilibrée, perméable défensivement et friable mentalement. Et Jardim avait perdu la confiance d'Oleg Petrov, le nouveau vice-président de l'ASM. Ce dernier avait d'ailleurs décidé de le virer dès le premier jour de trêve hivernale. Mais la large victoire contre Lille (5-1) à Louis-II, samedi dernier, avait retardé l'échéance. Mais seulement retardé.Petrov a fini ces derniers jours de convaincre Dmitri Rybolovlev, le propriétaire du club, de se séparer une seconde fois de ...