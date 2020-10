Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 : Lens s'impose contre des stéphanois indisciplinés Reuters • 03/10/2020 à 19:04









Ligue 1 : Lens s'impose contre des stéphanois indisciplinés par Pierre Sarniguet (iDalgo) Lens monte provisoirement sur le podium de la Ligue 1 après ce succès 2/0 sur sa pelouse face à l'AS Saint-Etienne. Réduits à 10 puis à 9, les Verts n'ont rien pu faire face à des Lensois entreprenants. Kakuta a ouvert le score sur penalty à la 15e minute de jeu puis Sotoca a plié le match à la 81e avec un but de la tête sur corner. L'ASSE continue elle d'enchaîner les mauvaises performances. Les hommes de Claude Puel sont à présent 7e de Ligue 1.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.