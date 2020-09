Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 : Lens fait tomber un PSG mollassons à Bollaert Reuters • 10/09/2020 à 23:30









Ligue 1 : Lens fait tomber un PSG mollassons à Bollaert par Florian Burgaud (iDalgo) C'est la première sensation de la saison 2020/2021 du Championnat de France de football masculin. Le Paris-SG, triple tenant du titre finaliste de la Ligue des Champions il y a 18 jours, s'incline à Bollaert face aux promus Lensois. Privée de sept joueurs cadres, dont Neymar, Angel Di Maria, Keylor Navas et Kylian Mbappé, l'équipe entraînée par Thomas Tuchel, malgré les belles prestations des jeunes Keys Ruiz-Atil et Arnaud Kalimuendo, n'a jamais réussi à mettre réellement Jean-Louis Leca en danger. Pendant ce temps-là, dans le jeu de transition, le RCL arrivait à mettre en danger Marcin Bulka par, notamment, Ignatius Ganago qui trouvait le poteau en première période. Peu avant l'heure de jeu, le portier Parisien, sous la pression Nordiste, relançait mal et c'est Ganago, plus prompt que Marco Verratti, qui récupérait le ballon à l'entrée de la surface. Il n'avait plus qu'à mitrailler le but francilien pour donner un avantage définitif au RC Lens qui s'impose face au PSG pour la première fois depuis 16 ans. Lors de ses 32 derniers matches disputés à l'extérieur en Ligue 1, Paris avait toujours marqué : sans ses stars, cette série a pris fin pour les joueurs de la Capitale, battus pour leur entrée en lice pour la première depuis 2011. Dimanche soir, le PSG reçoit Marseille pour le Classique.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.