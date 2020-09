Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 : le Stade Rennais fait tomber Saint-Etienne Reuters • 26/09/2020 à 19:21









Ligue 1 : le Stade Rennais fait tomber Saint-Etienne par Pierre Sarniguet (iDalgo) Dans ce choc de la cinquième journée, les deux équipes les plus en forme de ce début de championnat s'affrontaient dans le Chaudron. C'est finalement Rennes qui s'est imposé largement, 3/0, après avoir contrecarré les offensives stéphanoises. Équilibré dans les débats, le match a basculé avec l'ouverture du score bretonne à la 33e minute de jeu avec la tête d'Aguerd. Ensuite, les Rennais ont muselé leurs adversaires trop timides offensivement. Guirassy punissaient les Verts d'une superbe reprise acrobatique à la 53e minute de jeu avant qu'Hunou ne crucifient les locaux d'un joli lob à la 89e minute de jeu. Avec ce succès, Rennes prend la tête du championnat tandis que les hommes de Claude Puel connaissent leur premier revers de la saison.

