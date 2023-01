Ligue 1 : Le Stade rennais en quête de croissance

Depuis cinq ans, le Stade rennais a grandi, s'installant de manière régulière dans le haut de tableau en championnat et enchaînant les qualifications européennes. En quête de croissance à tous les niveaux, notamment économique, les dirigeants rennais cherchent à activer des leviers pour compenser les écarts budgétaires avec certains concurrents.

"On a 110 millions d'euros de budget, là où Lyon en a 250. Il y a une réflexion globale sur de nouveaux leviers, pour être européen de façon pérenne. On est visibles en Europe depuis maintenant cinq ans, mais évidemment, la Ligue des champions, c'est encore plus attractif." Florian Maurice dans L'Équipe

Des limites et des leviers

Elle paraît loin l'époque où le Stade rennais était la réponse à la questionC'était un autre temps, un autre siècle et le club breton est aujourd'hui considéré comme une place forte du football français, après avoir longtemps soufflé le chaud et le froid. Depuis 2017, la santé sportive des Rouge et Noir est excellente. Il y a eu la conquête d'un titre, enfin, avec la Coupe de France en 2019 , et surtout cinq qualifications d'affilée en Coupe d'Europe (1 en Ligue des champions, 3 en Ligue Europa et 1 en Ligue Europa Conférence), meilleure série en cours avec le PSG en Ligue 1. Après une quatrième place lors du dernier exercice, les dirigeants rennais et Bruno Genesio ont répété leur envie dedès cette saison, une manière à peine masquée d'assumer l'objectif podium, qui pourrait un peu plus s'éloigner ce dimanche soir en cas de défaite face à Paris dans un début d'année déjà marqué par la grave blessure de Martin Terrier . Est-ce le signe que le nouveau plafond de verre sera difficile à briser pour les Bretons ?, explique-t-on au club.Le sujet occupe une place primordiale dans les bureaux de la Piverdière, avec une éternelle question en toile de fond : comment aller encore plus haut ? Les réponses sont surtout économiques,dans le foot aujourd'hui,… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com