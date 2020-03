Ligue 1 : le PSG s'offre une victoire spectaculaire face à Lyon (4-2)

Le PSG aura montré deux facettes très différentes ce dimanche soir. Impressionnant offensivement en première période, puis fébrile défensivement en deuxième, l'équipe de Thomas Tuchel a souffert pour venir à bout de Lyon (4-2) au Parc des princes, en clôture de la 24e journée de Ligue 1, en étant porté par Angel Di Maria et Kylian Mbappé, brillants, et Edinson Cavani, buteur. Pour arrêter ce PSG-là, il aurait peut-être fallu reporter l'affiche, menacée par la pluie et les rafales de la tempête Ciara. Ou espérer qu'elle dure un peu plus de 90 minutes, devant les difficultés montrées par sa défense.

Privé de quatre titulaires potentiels pour son 8e de finale aller de Ligue des champions (Neymar, Marquinhos, Thiago Silva, Juan Bernat), le club de la capitale a rendu une copie contrastée, prometteuse devant, plus inquiétante derrière, à moins de deux semaines de son déplacement en Allemagne. Durant cinquante minutes, l'ouragan parisien a emporté de malheureux Lyonnais, étourdis par la vista de Di Maria pour l'ouverture du score (22e), ou la rapidité de Mbappé pour le 2-0 à la conclusion d'un contre éclair (38e). La suite a été plus tumultueuse, pas très solide comme une charnière Presnel Kimpembé-Thilo Kehrer qui a, de nouveau, montré ses limites, après celles entrevues à Nantes mardi (2-1). Le gardien parisien Keylor Navas n'a pas non plus été irréprochable, pour une fois. La réduction du score par Martin Terrier

... Lire la suite sur LePoint.fr