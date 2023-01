Ligue 1 : Le Montpellier HSC en crise après sa défaite contre le FC Nantes

Humilié à chaque match, en conflit avec ses supporters, le MHSC traverse ce qui ressemble à une crise. Et la nouvelle lourde défaite à la Mosson contre Nantes (0-3) ce dimanche en a été le triste symbole.

"Si des gens veulent nous tirer dessus..."

Il est un peu plus de 17h05, ce dimanche à Montpellier, les trois coups de sifflet de Thomas Léonard viennent de retentir et c'est une mise à mort à laquelle la Mosson a l'impression d'avoir assisté. L'ovation pour Jonas Omlin, seul Montpelliérain à avoir tenu son rang et à avoir été discuter avec les supporters, laisse rapidement place à une salve de sifflets destinée à tous ses coéquipiers, qui auront bien du mal à s'aventurer au pied de la tribune Étang de Thau, celle des ultras, au vu de l'atmosphère pesante dans laquelle l'enceinte héraultaise est plongée. Au micro de Prime Video, Christopher Jullien avoue qu'il va continuer de se réveiller. Produit du centre du MHSC, Joris Chotard est en pleurs ; enfant du club depuis ses six ans, Khalil Fayad accuse également le coup., braille un observateur qui préfère lui rire du triste destin de son équipe. Le MHSC, réduit à neuf dans un match triste et crispant, vient de s'incliner trois buts à zéro à domicile face à un FC Nantes qui n'a rien d'un foudre de guerre et n'avait plus gagné en Ligue 1 à l'extérieur depuis neuf longs mois. Cette fois, quelque chose semble s'être définitivement brisé dans les rangs montpelliérains.Contre les Canaris, Montpellier a passé son match à se saborder. Par ces cartons rouges (un par période), largement évitables et qui ont inéluctablement facilité la mission des visiteurs. Ou en tribune, car les fumigènes balancés sur le carré vert par leslocaux - signe d'une profonde exaspération quant aux performances actuelles de Téji Savanier et ses collègues - sont intervenus alors que les Pailladins affichaient un beau visage et ont permis aux Nantais, avec ce quart d'heure de, de revenir dans la partie., avouait Antoine Kombouaré après la… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com