Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 : le match d'ouverture Marseille/Saint-Étienne reporté Reuters • 18/08/2020 à 12:21









Ligue 1 : le match d'ouverture Marseille/Saint-Étienne reporté par Florian Burgaud (iDalgo) Vendredi prochain, à 19 heures, la saison 2020/2021 de la Ligue 1 Uber Eats devait s'ouvrir en grande pompe par un choc opposant l'Olympique de Marseille à l'AS Saint-Étienne au stade Orange Vélodrome. Malheureusement, ce ne sera pas le cas puisque, après avoir observé quatre cas de coronavirus au sein de son effectif ces derniers jours, l'OM a transmis ses résultats à la commission nationale COVID de la Ligue. Celle-ci, observant que le virus est circulant au sein de l'effectif marseillais a proposé à la Commission des compétitions de la LFP le report du match. Ce qui a été acté ce mardi matin. La rencontre est donc reportée et se jouera le 16 ou le 17 septembre sous réserve des conditions sanitaires au sein de l'OM. Le premier match de la saison opposera donc Bordeaux à Nantes samedi à 17 heures au Matmut Atlantique.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.