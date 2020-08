Ligue 1 : le football français face à l'enjeu sanitaire

Ça y est, on y est ! Ce vendredi, à 19h00, la rencontre Bordeaux-Nantes marquera le début de la saison 2020-2021 de Ligue 1. Une reprise dans un flou certain, lié à l'épidémie de coronavirus qui touche actuellement bon nombre de clubs de l'élite, mais également plusieurs pensionnaires de Ligue 2. Comment aborder un championnat sereinement au milieu d'une crise qui oblige chaque formation à revoir sa manière de travailler ? Et surtout, la saison pourra-t-elle se disputer dans son intégralité et sans accroc ? À l'intérieur des clubs, le pessimisme n'est pas forcément de rigueur.

La LFP confirme le report de Marseille-Saint-Étienne

Il aura donc fallu attendre plus de cinq mois, 166 jours pour être très précis, pour voir le football français relancer ses championnats professionnels. Cinq très longs mois de tensions, de tractations, de polémiques, d'espoirs et surtout d'attente pour les habitués de la sacro-sainte Ligue 1 et de sa petite sœur, la Ligue 2. Tout était d'ailleurs parfaitement calé : cette nouvelle cuvée devait débuter par un classique Marseille-Saint-Étienne, une affiche alléchante pour relancer la machine et inaugurer la chaîne, nouveau diffuseur principal du championnat pour les quatre prochaines années. Et puis, patatras. Quatre cas de Covid-19 à l'OM - un cinquième a été annoncé jeudi soir - ont entraîné le report de la rencontre, obligeant les instances à chambouler leur agenda en avançant Bordeaux-Nantes pour combler le trou. ", image le président stéphanois Bernard Caïazzo dans les colonnes du" Premier couac.Et premiers doutes chez les principaux acteurs de l'élite. ", a regretté cette semaine Christophe Galtier, coach d'un LOSC qui affrontera Rennes samedi soir." Une crainte partagée par Christian Gourcuff : "