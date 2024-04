Ligue 1 : le complexe du multiplex

Ce mercredi, la LFP a décalé la dernière journée de championnat du samedi 18 au dimanche 19 mai, et ce, à trois semaines de cette échéance. Un énième coup de couteau planté dans le dos des supporters qui, pour beaucoup, voient tous leurs plans chamboulés et font office de victimes collatérales.

Il y a les mythiques interdictions de déplacement. Il y a les légendaires huis clos – partiels ou non. Mais pour vider ses stades, la Ligue de football professionnel compte également un autre atout, dont elle a fait usage ce mercredi en rebasculant toute une journée de Ligue 1, la 34 e et dernière, prévue le samedi 18 mai et placée contre toute attente le dimanche 19. Grand cauchemar des supporters, la reprogrammation de matchs se fait plus rare, mais n’en est pas moins tout autant vicieuse. Avant de « réaménager » cette J34 via un communiqué compendieux, la LFP avait déjà fait la même chose avec le multiplex de la 33 e journée, passé du samedi 10 au dimanche 11 mai afin d’aérer le calendrier des clubs français engagés en demi-finales de coupe d’Europe.

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com