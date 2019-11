Ligue 1 : le bus de l'Olympique Lyonnais caillassé avant le match face à l'OM

On prédit une partie sous haute tension. L'avant-match l'aura en tout cas été. Le bus de l'Olympique lyonnais a été caillassé ce dimanche soir, une heure avant le début du choc de Ligue 1 face l'OM. Comme nous le confirme notre reporter sur place, le véhicule a reçu plusieurs projectiles à son arrivée au Vélodrome. Le premier vitrage serait notamment endommagé. « Nous sommes tombés dans un guet-apens. Si ça continue comme ça, nous ne jouerons pas », a menacé Jean-Michel Aulas, le président de l'OL, à la sortie du car, comme le relatent plusieurs médias. A signaler qu'aucun joueur lyonnais n'a été touché. Une image du bus quelques minutes après l'incident/Romain Baheux Le bus était arrivé vers 19h45 à proximité de l'entrée principale du stade, où étaient massés plusieurs milliers de supporters marseillais. Ce véhicule n'était pas banalisé, malgré la demande faite par les autorités pour éviter ce genre d'incidents. « La sécurité des joueurs, du staff et des dirigeants n'a pas été assurée durant le trajet au stade. Après les menaces envers l'équipe et Rudi Garcia tout l'après midi sur les réseaux sociaux, 5 impacts ont été constatés sur le bus menant l'équipe au stade », s'est plaint dans la soirée l'OL sur Twitter. « Le président Jean-Michel Aulas a dû alerter les délégués du match sur le risque de mise en danger de l'intégrité physique des joueurs, entraîneurs et arbitres », a ajouté le club. La sécurité des joueurs, du staff et des dirigeants n'a pas été assurée durant le trajet au stade.Apres les menaces envers l'équipe et Rudi Garcia tout l'après midi sur les réseaux sociaux, 5 impacts ont été constatés sur le bus menant l'équipe au stade. #OMOL pic.twitter.com/OsCuAfTE7i-- Olympique Lyonnais (@OL) November 10, 2019 Pour rappel, les supporters de l'OM attendent de pied ferme ce match car il signe le retour dans la cité phocéenne de Rudi ...