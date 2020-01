Ligue 1 : la VAR encore critiquée après Monaco-PSG et Amiens-Reims

La VAR et son application approximative, nouvel épisode. Le système d'assistance vidéo à l'arbitrage et son emploi ont de nouveau été critiqués par plusieurs des acteurs de la Ligue 1 mercredi à l'occasion de deux matchs en retard du championnat de France, Monaco-PSG (1-4) et Amiens-Reims (1-1).Sur le Rocher, plusieurs séquences ont agacé les observateurs et les Monégasques. En premier, les trois minutes et trente secondes nécessaires pour accorder l'ouverture du score de Kylian Mbappé concernant un possible hors-jeu après la passe en profondeur distillée par Di Maria. Puis la décision de monsieur Letexier de ne pas faire appel à la VAR sur le penalty accordé à Paris dans les arrêts de jeu de la première période sur la faute de Kamil Glik sur Layvin Kurzawa. LIRE AUSSI > La VAR change-t-elle la façon d'arbitrer ?« Il n'y a jamais penalty », a pesté l'attaquant Keita Baldé, rejoint dans son constat par le défenseur Benjamin Henrichs. « Je n'ai rien à dire de l'arbitre, ni sur la VAR. Ils font du mieux possible. Je ne contrôle pas ça. Je travaille uniquement sur ce que je peux essayer de contrôler », a estimé l'entraîneur de l'ASM Roberto Moreno.Des soucis techniquesEn outre, selon l'AFP, la VAR a souffert de soucis techniques à Amiens, où les Picards ont été tenus en échec par les Rémois. Ces derniers auraient pu bénéficier d'un penalty après un accrochage de Moussa Doumbia avec Arturo Calabresi dans la surface (23e), mais l'arbitre n'a pas bronché, la faute à une communication en panne avec ses assistants en charge de la vidéo.« L'arbitre a oublié deux penaltys, a regretté l'entraîneur champenois David Guion. En première période, il y a une faute flagrante sur Doumbia. Il ne s'est même pas déplacé. Apparemment, la VAR n'était pas encore active à ce moment-là. Il a aussi oublié de siffler la main évidente de Jallet en deuxième mi-temps. On n'est pas très ...