Ligue 1 : La troisième place en danger après l’élimination de la Juventus

Tous qualifiés, sauf le plus intéressant.

La Juventus, qui s’est inclinée sur la pelouse du Séville FC, a été éliminée aux portes de la finale de la Ligue Europa, mettant en danger la troisième place du classement de Ligue 1. Pour que cette précieuse place soit directement qualificative pour la Ligue des champions la saison prochaine, l’équipe gagnante de la C3 doit être qualifiée pour la C1 via son championnat. Le dernier espoir de l’OM et du RC Lens, à la lutte dans le Hexagone, se nomme ainsi AS Roma, autre finaliste de Ligue Europa et à six points d’une place en Ligue des champions en Serie A (sixième du classement).…

AC pour SOFOOT.com