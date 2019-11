Ligue 1 : la routine de la déprime

Comme souvent ces dernières années, la Ligue 1 peine à convaincre ses plus fidèles observateurs. Après treize journées de championnat, l'élite du football français est plus homogène que jamais. Mais l'inquiétude est ailleurs, tant la qualité des matchs est médiocre et l'irrégularité des gros derrière le PSG révélatrice d'une certaine faiblesse. Au tiers du championnat, une premier bilan s'impose.

Ligue 1 : la routine du plaisir

Voyage au bout de l'ennui

Le football aime souvent vivre au rythme des saisons. En France, comme la plupart du temps ces dernières années, l'excitation estivale s'est effacée au profit de la déprime automnale. Trois mois à peine auront suffi pour dresser un constat : le football hexagonal ne pète pas la forme, il est même toujours sacrément souffrant. Les principaux symptômes n'ont pas tardé à (re)pointer le bout de leur nez, et il faut dire que les amoureux de la Ligue 1 les connaissent par coeur. Les semaines européennes se sont chargées de mettre en évidence les limites des patients français, à l'exception du Paris Saint-Germain et de Lyon, les garants de l'indice UEFA (avec Monaco de temps en temps) sur la dernière décennie.Dans la compétition reine, Lille, le dernier dauphin du PSG, a déjà rendu les armes avant même d'avoir disputé ses deux derniers matchs de poules. Un petit aveu d'échec, mais c'est plutôt la Ligue Europa qui s'impose comme le véritable révélateur du niveau du championnat. Et cette année, Saint-Étienne et Rennes ont donné du boulot aux statisticiens d'Opta : les Verts et les Bretons sont devenus les premiers clubs français à ne remporter aucune de leurs quatre premières rencontres de phase de groupes dans l'histoire de la C3 depuis la nouvelle formule (4 points chipés sur 24 possibles). Un bilan à la hauteur du Kazakhstan ou de la Norvège, mais surtout un écho à la médiocrité proposée chaque week-end sur les pelouses françaises.Dans un sens, ce début de saison de Ligue 1 est historique. Au tiers du championnat, onze unités seulement séparent le dernier (qui compte un match en moins)