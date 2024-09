Ligue 1: La passe de trois pour Paris, Monaco freiné par Lens

L'attaquant du PSG Bradley Barcola (D) prend le meilleur sur le défenseur de Lille Bafode Diakite lors de la rencontre entre les deux équipes pour la 3e journée de Ligue 1, à Lille, le 1er septembre 2024 ( AFP / DENIS CHARLET )

Le PSG a signé sa troisième victoire en trois matches de Ligue 1 en allant battre Lille dans un choc au parfum européen (3-1), alors que Monaco a été tenu en échec à domicile par Lens (1-1), dimanche.

Les champions de France, emmenés encore une fois par un Bradley Barcola étincelant, ont été de nouveau intraitables sur la pelouse du Losc. Dans ce duel entre deux des quatre représentants français en Ligue des champions, les Parisiens ont imposé leur force collective, les individualités faisant le reste.

Ousmane Dembélé, fauché en pleine surface de réparation par le défenseur lillois Alexsandro, a provoqué un penalty transformé par Vitinha (33e). Puis ce fut au tour de Barcola d'y aller de son festival en doublant la mise après une percée côté gauche et un relais avec Marco Asensio (36e), avant un coup de tête imparable de Randal Kolo Muani sur un service parfait de Désiré Doué dans les arrêts de jeu (90e+2).

Seul petit bémol pour les troupes de Luis Enrique: une fin de partie plus brouillonne et un but encaissé (Edon Zhegrova 78e).

Barcola en est lui à quatre réalisations et s'est mué à 21 ans en véritable fer de lance de l'attaque parisienne depuis le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid. De quoi peut-être donner des idées au sélectionneur Didier Deschamps dans l'optique des deux prochains rendez-vous de l'équipe de France en Ligue des nations contre l'Italie (le 6 septembre au Parc des Princes) et la Belgique (le 9 septembre à Lyon).

Avec ce troisième succès, le PSG est déjà seul en tête du classement avec deux points d'avance sur un quatuor composé de l'OM, Nantes, Lens et Monaco.

Les Monégasques et les Lensois n'ont pas réussi à se départager à Louis-II sur un terrain en très mauvais état. Trois jours après leur désillusion européenne et l'élimination en barrages de la Ligue Conference face au Panathinaïkos, Lens a trouvé les ressources mentales nécessaires pour accrocher un point sur un penalty exécuté dans les arrêts de jeu par Frankowski.

Monaco, pourtant considéré comme l'un des sérieux challengers de l'ogre parisien, a particulièrement déçu, concédant énormément d'occasions sans se montrer très dangereux devant.

Le Havre a de son côté enchaîné une deuxième victoire de rang contre Auxerre (3-1), réduit à dix juste avant la pause avec l'exclusion de Ki-Jana Hoever.

Nice a sorti la tête de l'eau avec un premier large succès à Angers (4-1) grâce notamment à un doublé d'Evann Guessand.

Enfin, Rennes, qui a subi un deuxième revers consécutif à Reims (2-1), est déjà dans le dur.