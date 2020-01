Ligue 1 : la journée en un clin d'œil

La désillusion : le TFC espère puis sombrePour sa première sur le banc toulousain, Denis Zanko a longtemps entrevu une victoire bienvenue après 10 défaites de rang toutes compétitions confondues et le départ d'Antoine Kombouaré. Rapidement menés au score, ses hommes reviennent grâce à Bafodé Diakité, 19 ans et auteur d'un précieux doublé.Mais, sous l'impulsion de Gaëtan Charbonnier, lui aussi auteur d'un doublé express et spectaculaire, en cinq minutes, la machine brestoise se met en route pour finalement faire craquer les Violets.Lanterne rouge de Ligue 1 (12 points), le Téfécé finit par couler (5-2). L'opération maintien débute mal. De son côté, Brest signe un premier succès à l'extérieur depuis le 19 octobre (1-0 à Angers). Un premier multiplex de l'année 2020 très animé avec pas moins de 15 buts marqués null ! Alors, à 22h vous êtes plutôt ou ? Retour sur les 5 matchs de cette soirée null https://t.co/8umq8Ib0No pic.twitter.com/lTaxGSlAWt-- Ligue 1 Conforama (@Ligue1Conforama) January 11, 2020 La bouffée d'air : Metz respireOn imagine que la soufflante de Vincent Hognon à la pause a dû être terrible. Elle a au moins eu le mérite de redynamiser une équipe messine apathique, après une piètre première période.Tenu en échec avant la trêve sur la pelouse de Dijon (2-2), Metz s'en est remis à John Boye, unique buteur de la rencontre (1-0, 68e), pour dominer Strasbourg et se donner un peu d'air dans les bas-fonds du classement (16e, 20 points). Cela faisait 9 matchs que les Grenats n'avaient plus goûté à la victoire en Championnat (6 nuls, 3 défaites). C'est terminéééé ! Grâce à un but de @johnboye25, le #FCMetz renoue avec le succès et remporte le derby du Grand Est face à @RCSA (1-0) ! Elle fait énormément de bien celle-ci ! null - null #FCMRCSA pic.twitter.com/0SPb8VupKl-- FC Metz null (@FCMetz) January 11, 2020 La mauvaise opération : Amiens, grand perdantC'est une défaite ...