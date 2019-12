Ligue 1 : l'OM stoppé dans son élan avec un nul à Metz

Ce qu'il faut retenirCe déplacement à Metz, sur la pelouse du dix-huitième de Ligue 1, avait tout du match piège pour l'OM. Surtout que les Olympiens, qui débarquaient en Lorraine avec le plein de confiance, fonçaient à toute allure depuis un mois et demi, lancés dans une dynamique de six victoires consécutives. Et de piège il y a eu à Saint-Symphorien, où Marseille a été contraint au nul (1-1) par des Messins qui n'auront pas démérité.Opa Nguette a devancé Boubacar Kamara pour transpercer Yohann Pelé (40e), qui avait pris quelques minutes auparavant la place de Steve Mandanda, sorti blessé. Si Pelé a rendu justice à l'OM en sortant un pénalty d'Habib Diallo (53e) qui n'aurait pas dû être accordé - simulation assez claire de Nguette, pourtant validé par la VAR -, Metz a fini par craquer sur l'égalisation du joker Nemanja Radonji? (70e).Toujours deuxièmes, les Marseillais manquent tout de même l'occasion de revenir provisoirement à deux points du Paris Saint-Germain. Tout comme de distancer le LOSC, quatre points derrière. Ce nul met fin à une série négative de sept matchs sans victoire pour les Messins, qui s'extirpent provisoirement de la place de barragiste (17es).La blessure : Mandanda, c'est la tuileAlors que l'OM enregistrait les retours dans le onze de Dario Benedetto et Kevin Strootman, un autre cadre en est sorti. Sur un long ballon en retrait et hasardeux de Dimitri Payet, Steve Mandanda a réalisé un contrôle un peu long. Sous la pression de l'attaquant adverse, le gardien de l'équipe de France a glissé et s'est tordu seul la cheville. Il est sorti en marchant, sans aide, remplacé par Yohann Pelé (31e).Le chiffre : 4A la peine depuis son transfert à l'été 2018, Nemanja Radonji? ne s'arrête plus en cette fin d'année. Le Serbe a inscrit son quatrième but lors de ses cinq derniers matchs avec Marseille, à chaque fois en démarrant comme remplaçant, devenant un improbable ...