Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ligue 1 : l'OM se rassure à Lorient Reuters • 24/10/2020 à 19:11









Ligue 1 : l'OM se rassure à Lorient par Pierre Sarniguet (iDalgo) Après quatre matchs sans succès, les Olympiens se sont relancés grâce à une victoire acquise 1/0 sur le pelouse de Lorient. L'Argentin Balerdi a donné l'avantage aux Phocéens à la 54e minute d'une belle tête dans un angle très fermé. Ce succès donne l'occasion aux Marseillais de se replacer à la 4e place du championnat tandis que les Bretons pointent à la 17e place avec un bilan de 8 points en 8 journées. Notons que Michaël Cuisance a disputé ses premières minutes sous le maillot de l'OM, lui qui est prêté par le Bayern Munich cette saison.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.