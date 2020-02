Ligue 1 : l'OM ne conjure toujours pas le sort à Bordeaux

Plus que de points ou de classement, il s'agissait surtout d'histoire lors de ce Bordeaux-OM, dimanche soir. D'histoire avant le coup d'envoi, afin de rendre hommage à l'ancien international français Marius Trésor, 70 ans et passé par ces deux clubs historiques de Ligue 1. D'histoire, aussi, entre un club qui empêche l'autre de s'imposer sur ses terres depuis une éternité. Quarante-deux ans, et 34 matchs (21 victoires, 13 nuls), plus précisément.Depuis 1977, Marseille n'est plus jamais parvenu à gagner en Gironde en Ligue 1. Mais l'histoire s'est voulue tenace au Matmut Atlantique, où des Olympiens désormais relégués à douze points du leader PSG et invaincus depuis quatorze rencontres (toutes compétitions confondues) ont buté sur une défense bordelaise taillée pour faire bloc (0-0). Le plan de Paulo Sousa, qui goûtait probablement peu de devenir le premier entraîneur girondin battu à domicile par l'OM depuis belle lurette, a parfaitement fonctionné.Un spectre un peu trop pesant, probablementEt la rencontre, elle, ne s'est vraiment emballée que dans les quinze dernières minutes. Car plus que de points ou de classement, il fallait avant tout préserver l'histoire. Alors oui, Pablo a bien cru trouver la faille sur corner, mais son but a été invalidé justement par le VAR (44e) pour une main préalable. La barre transversale a également sauvé Steve Mandanda sur un missile de Toma Basic (74e), tandis que le gardien marseillais s'était montré incisif dans sa sortie devant Nicolas De Préville (45e + 2) puis dans le money time sur un coup franc fuyant (87e). Benoît Costil a, lui, repoussé les tentatives de Nemanja Radonji? (77e, 82e).« Ce genre de matchs n'est pas simple pour un gardien, Benoît en face n'a également pas eu beaucoup de ballons mais les a sortis, admettait Mandanda après la rencontre, au micro de Canal +. On a eu de la réussite aussi, il ne faut pas l'oublier, sur ce but annulé et ...