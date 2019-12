Ligue 1 : l'incroyable jackpot de Leonardo Jardim

Il y a mieux encore que jouer au loto pour s'enrichir rapidement et dans des proportions complètement folles. Être entraîneur de l'AS Monaco et se faire virer faute de résultat est encore le plus sûr moyen de toucher le jackpot.Écarté du banc pour la deuxième fois en 18 mois, l'entraîneur Portugais Leonardo Jardim va encore toucher un incroyable pactole. Fin 2018, lorsqu'il avait été démis une première fois de ses fonctions, Jardim sous contrat à l'époque jusqu'en 2020 avait touché un premier chèque de... 8 M€. De quoi prendre une retraite tranquille et regarder sereinement Thierry Henry prendre sa succession.Ce dernier avait fait long feu : fin janvier 2019, le champion du monde 1998 prenait déjà la porte sans oublier de passer à la caisse. Après avoir dirigé une douzaine de matchs, Henry, sous contrat jusqu'en 2021, aurait pris selon Nice-Matin un billet pour ses indemnités de départ situé entre... 10 et 15 M€. null L'AS Monaco annonce la fin de la collaboration avec Leonardo Jardim et l'arrivée au poste d'entraîneur de Robert Moreno. https://t.co/yvFg8SbJic-- AS Monaco (@AS_Monaco) 28 décembre 2019Et pour laisser sa place à qui ? Leonardo Jardim bien sûr qui, le 25 janvier 2019, est revenu aux affaires moyennant un salaire de 330 000 € mensuels avec les avantages fiscaux de la principauté. Il n'a évidemment pas rendu le précédent montant de 8 M€ et il a négocié en parallèle de juteuses primes d'objectifs. Le maintien sur le fil de l'AS Monaco à la fin de la saison dernière n'a pas dû être gratuit.Le Portugais avait signé un contrat jusqu'en juin 2021 avec l'ASM. Il lui reste donc 18 mois qui ne sont pas honorés. La direction du club assure à cette heure que Jardim ne touchera pas les mêmes d'indemnités que lors de son précédent renvoi. Il n'en sera pas loin : avant négociation, à raison de 330 000 € mensuels sur 18 mois, Monaco doit au minimum 5,9 M€ à son ...