Ligue 1 : Kasper Dolberg, la bonne heure pour se relancer

Kasper Dolberg peut-il devenir une des nouvelles stars de la Ligue 1 ? L'attaquant niçois (22 ans) a déjà fait, malgré lui, le buzz depuis son arrivée mais pour une raison extra-sportive. Le Danois s'est, en effet, fait voler sa montre d'une valeur de 70 000 euros dans le vestiaire par un de ses coéquipiers, Lamine Diaby-Fadiga, qui a depuis résilié son contrat et rejoint le Paris FC (L2).Mais ce serait réducteur d'associer la plus chère acquisition de l'OGC Nice - 20,5 millions d'euros - uniquement à ce fait divers car le goleador a tout pour réussir en L1 et jouit déjà d'une solide réputation.Son histoire démarre dans le club sa ville natale à Silkeborg. Il fait ses débuts avec l'équipe fanion (D1) à 17 ans. L'Ajax Amsterdam le remarque et l'engage en juin 2015. Après avoir terminé sa formation au sein de l'équipe réserve, Dolberg fait des débuts étincelants avec l'équipe première un an plus tard et inscrit la bagatelle de 23 buts dont deux réalisations en demi-finale de la Ligue Europa lors de la double confrontation face à Lyon.« Vous ne perdez pas vos qualités en deux ans »Les deux saisons suivantes, en revanche, sont plus difficiles. Blessé à plusieurs reprises (pied, muscles abdominaux), le buteur perd sa place de titulaire. Entrée en jeu seulement 15 minutes - contre la France - avec la sélection du Danemark lors du Mondial 2018, Dolberg participe peu à l'épopée de l'Ajax en Ligue des champions, demi-finaliste la saison dernière, même s'il inscrit 11 buts en championnat. Pas de quoi freiner Nice qui flaire la bonne affaire et l'achète à la fin du mercato estival. LIRE AUSSI > De la pétrochimie au sport... qui est Jim Ratcliffe, propriétaire de l'OGC Nice et PDG d'Ineos ?« Changer de club peut être bénéfique pour un jeune joueur comme Dolberg, qui est sorti d'un peu de nulle part très tôt, estime Jaap De Groop, journaliste néerlandais au Telegraaf. Il a montré ses ...