Ligue 1 : Karl Toko Ekambi, la recrue de l'OL est un vrai titi parisien

En ce samedi du mois d'août, Karl Toko Ekambi (27 ans) est attablé en toute simplicité à la terrasse d'un bar de la porte d'Ivry, à Paris, après avoir assisté à un match de National 2 (4e division) entre les Gobelins et Fleury. Autour de lui, son frère et des amis. « J'ai toujours gardé les mêmes proches, je n'ai jamais changé », confiait l'attaquant qui s'est engagé ce lundi soir à Lyon. Dès qu'il le peut, Toko Ekambi rentre dans son quartier du XIIIe arrondissement, auquel il est resté très attaché. L'international camerounais dont la mère travaille dans les assurances et le père est hôtelier à Douala, vit très loin des clichés du foot business.« Je suis resté frais car je ne suis pas né dans le foot »Longtemps et jusqu'en 2015 alors qu'il jouait encore au Paris FC en National, il a fait partie d'un groupe de rap MZ sous le pseudo MC Loka, avec ses potes du quartier. « J'ai toujours eu ma petite vie tranquille à côté, même quand j'ai commencé à gagner de l'argent. Je suis resté frais car je ne suis pas né dans le foot, je n'ai pas fait de centre de formation », nous expliquait Toko Ekambi, dont la valeur marchande a explosé au gré de ses transferts : 400 000 euros du Paris FC à Sochaux en 2014, 1 million d'euros de Sochaux à Angers en 2016 et 18 millions d'Angers à Villarreal en 2018. Pendant presque deux ans, entre 2008 et 2010, déçu par la descente des U16 du Paris FC et un genou mal soigné en souffrance, il avait décidé d'arrêter le foot. Scolarisé dans un internat de l'Eure, il ne jouait plus qu'en salle, avec ses amis, dans un gymnase du XIIIe. « Je n'ai pas joué en club pendant un an et demi puis j'ai repris avec mes potes en U19 PH aux Gobelins. Je me suis dit que je gâchais peut-être quelque chose et le Paris FC m'a repris après un essai. » Avec les U19 du club de la capitale, il éclate lors de la Gambardella 2011 - élimination du PSG notamment -, ...