Ligue 1 : Jean-Kévin Augustin n'a plus que quatre mois pour briller à Monaco

Deux ans et demi après son départ du PSG, Jean-Kévin Augustin espérait certainement des retrouvailles plus joyeuses avec son club formateur. L'attaquant monégasque devrait prendre place sur le banc dimanche (21 heures) pour le coup d'envoi du dernier match de la 20e journée de Ligue 1. Comme souvent depuis le début de la saison. Prêté avec option d'achat par Leipzig (Allemagne) où il a vécu une seconde partie de saison dernière quasi blanche, « JK » a seulement disputé 430 minutes de jeu (un but) depuis son arrivée à Monaco le 30 août, pour deux petites titularisations en L 1. La faute en revient principalement au duo Wissam Ben Yedder (13 buts et six passes décisives) et Islam Slimani (6 buts, 7 passes), irrésistible durant la première partie de la saison. « La concurrence est saine, elle est bonne pour l'équipe et tant qu'elle nous fait gagner tant mieux », glissait avec philosophie Augustin en décembre à l'orée d'une nouvelle année qu'il espère être celle de la renaissance.Les JO à l'espritL'installation sur le banc de Robert Moreno à la place de Leonardo Jardim pourrait rebattre en partie les cartes. L'Espagnol, qui a prévu de recevoir tous ses joueurs en entretien individuel, n'a pas encore discuté avec son n° 22. Ce dernier pourrait profiter des quatre matchs lors des deux prochaines semaines pour gagner du temps dans le jeu soit à son poste naturel dans l'axe soit sur les côtés dans le 4-3-3 que semble privilégier l'ancien sélectionneur espagnol.Approché par plusieurs clubs cet hiver, l'avant-centre n'envisage clairement pas de quitter la principauté dès janvier. À 22 ans, il est persuadé de pouvoir reprendre le cours d'une carrière freinée, notamment, par son refus de se rendre en sélection espoirs en septembre 2018. Cet épisode avait agacé jusqu'à Didier Deschamps qui l'avait qualifié de « situation hallucinante ». Depuis le champion d'Europe U 19 a manqué ...