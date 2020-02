Ligue 1 : «Je ne suis pas amer de revenir à Dijon», affirme Olivier Dall'Oglio

Ce 31 décembre 2018, Olivier Dall'Oglio n'avait pas la tête à la fête : il venait d'apprendre son éviction du banc dijonnais qu'il occupait depuis six ans. Pour la première fois depuis cet épisode, le coach de 55 ans revient à Gaston-Gérard, samedi soir (20 heures), sous les couleurs de Brest. Mais sans amertume.Vous allez revenir à Dijon pour la première fois depuis votre éviction. Appréhendez-vous ce retour ?OLIVIER DALL'OGLIO. Pour moi, c'est d'abord le plaisir de retrouver des gens avec qui j'ai longtemps travaillé qui l'emporte. Même si j'aurai peu de temps à leur consacrer.Saluerez-vous sans problème le président Olivier Delcourt à l'origine de votre éviction ?Je suis bien élevé, vous savez... Mon éducation passera avant tout. J'aurais pu le faire au match aller à Brest mais on ne s'est jamais croisés. Donc, on ne s'est pas revu depuis le jour où il m'a annoncé mon licenciement. Mais nous sommes toujours en litiges aux prud'hommes. C'est une affaire d'avocats qui va durer encore longtemps. Je prends cette histoire comme quelque chose de malheureux mais qui fait partie de la vie.Avez-vous digéré cet épisode ?Au-delà de la violence classique d'un tel événement qui arrive à plein d'autres personnes, c'est surtout que je suis resté en état de sidération un bon moment. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Bien sûr, un coach est par nature toujours en danger. Mais à ce moment-là, il y avait une difficulté largement surmontable.Un président a pourtant le pouvoir de décider...Oui mais il y a des manières d'agir. Et surtout, je n'ai pas compris le changement de philosophie décidé pour revenir, quelques mois après, à confier le poste à Stéphane Jobard, qui était mon adjoint. Donc, on a voulu tout bouleverser pour revenir ensuite au point de départ. Est-ce que le club y a gagné quelque chose ? Je me suis longtemps posé la question sans avoir la ...