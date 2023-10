Ligue 1: Golovin replace Monaco en tête, Lyon au plus bas

Le milieu russe de Monaco Aleksandr Golovin (c) auteur d'un doublé contre Metz, le 22 octobre 2023 au stade Louis-II ( AFP / Valery HACHE )

Un doublé d'Aleksandr Golovin a permis à Monaco de dominer Metz (2-1) au stade Louis-II et de rester en tête de la Ligue 1, dimanche lors de la 9e journée, alors que Lyon, désormais dernier, a connu une nouvelle soirée cauchemardesque en s'inclinant à domicile contre Clermont (2-1).

Surpris par un magnifique lob de 58 m de Lamine Camara, les Monégasques s'en sont remis à deux coups de patte de leur milieu russe, une frappe enroulée à l'entrée de la surface de réparation et un coup-franc, pour se sortir d'un mauvais pas et sauvegarder leur position de leader.

Meilleure attaque du championnat (23 buts), l'ASM poursuit ainsi son excellent début de saison et possède toujours un point d'avance sur Nice (2e) et deux sur le PSG (3e), eux aussi vainqueurs samedi à la maison, de l'OM (1-0) et de Strasbourg (3-0).

Le Lyonnais Maxence Caqueret contre Clermont, le 22 octobre 2023 à Lyon ( AFP / ARNAUD FINISTRE )

Lyon en revanche n'en finit pas d'enchaîner les désillusions. Sous les yeux de leur propriétaire américain John Textor, les Rhodaniens, en pleine crise, ont été incapables de s'imposer face à Clermont et s'enfoncent inexorablement. Lanterne rouge de la L1 après cette débâcle de plus et toujours sans succès, l'OL risque à ce rythme de vivre sous la menace de la relégation jusqu'au bout.

- Rennes sans réaction -

Corrigé au Roazhon Park par Paris juste avant la trêve internationale (3-1), Rennes n'a lui pas réussi à réagir et a subi à Lorient (2-1) un deuxième revers d'affilée qui fait tâche pour un club désireux de jouer les premiers rôles en L1.

Le scénario de la partie résume parfaitement les difficultés de la formation rennaise avec un but contre son camp incompréhensible de Warmed Omari encaissé dès la 4e minute. L’égalisation de Ludovic Blas (21e) n'a pas eu le don de libérer les hommes de Bruno Genesio, de nouveau punis juste avant la mi-temps par Isaak Touré (45e+2).

Loin du podium espéré, Rennes se retrouve 9e au classement, de quoi faire sortir de ses gonds son entraîneur.

"Mentalement on n'est pas au niveau des ambitions du club pour l'instant. On ne peut pas faire des erreurs répétées dans le même genre de situations", a pesté Bruno Genesio.

Le Lillois Yusuf Yazici buteur contre Brest, le 22 octobre 2023 à Villeneuve-d'Ascq ( AFP / FRANCOIS LO PRESTI )

Tout va bien en revanche pour Lille, désormais 4e malgré une très courte victoire contre Brest (1-0). Après une entame de championnat en fanfare, les Bretons (5e) marquent singulièrement et logiquement le pas et n'ont plus gagné le moindre match depuis trois journées.

En bas de tableau, la situation se corse pour Montpellier (14e), battu à Nantes (2-0) juste avant d'éventuelles sanctions décidées mercredi par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel après le jet d'un pétard lors de la réception de Clermont, le 8 octobre, qui avait provoqué l'arrêt définitif de la partie.

Les Canaris ont eux le vent en poupe (7e) et leur entraîneur Pierre Aristouy, un temps menacé, peut respirer.

Enfin, Toulouse (10e) et Reims (6e) se sont neutralisés au Stadium (1-1).