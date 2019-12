Ligue 1 : frites, galette-saucisse... cinq plats emblématiques pour les faims d'avant-match

C'est un mélange d'odeur de viande grillée qui envahit le nez, d'attentes pluvieuses et glaciales et de doigts lavés à la va-vite en courant dans les escaliers de la tribune pour ne pas rater le coup d'envoi du match. Le tout évoque le plaisir, souvent un peu coupable, de manger autour ou dans le stade où évolue votre club de cœur en Ligue 1. Si en 2017, la Ligue de football professionnel a estimé dans un rapport que les clubs français devaient améliorer leur restauration, tout n'est pas à jeter.A l'occasion de la 19e journée de l'élite samedi soir avant la trêve hivernale, nous avons sélectionné cinq adresses, plats ou clubs que nous considérons comme représentatifs de cette « bouffe de supporters ». En espérant que cela vous ouvre l'appétit. Eux se chargeront de le combler.Reims, tout pour le fait-maisonIci, c'est la maison qui régale. Depuis un an et demi, le Stade de Reims a décidé de ne plus confier les buvettes de son stade Auguste-Delaune à un prestataire externe. Le club a embauché un directeur de la restauration, Dominique Laurent, et se paie un trio de cuisiniers les soirs des matchs. « On a voulu renforcer la qualité de ce que l'on sert à nos spectateurs, décrit Romain Barnave, stadium-manager de Reims. Quasiment tout est frais et les sandwichs sont réalisés par nos équipes. »Le gros succès ? Le traditionnel américain, un bout de baguette rempli de viande avec des frites, pour les profanes, est plébiscité par les fans champenois. « Cela cale bien comme il faut », sourit Aurélie, supportrice locale. Le club ne se prive pas de tenter de changer les habitudes de ses supporters. Pour la réception de Lyon samedi, un panini montagnard - raclette, jambon d'Aoste - sera proposé aux amateurs.Lille, le pape de la friteLe terme « figure locale » n'est pas usurpé pour Jean-Paul Dambrine. Star de la frite dans les Hauts-de-France, celui dont l'enseigne « chez Momo » a été immortalisée dans ...