Ligue 1 : en repoussant Bordeaux, l'OM se pose en dauphin officiel du PSG

Si vous vous étiez calé dans votre canapé dimanche soir en vous disant que la Ligue 1 « normale », celle sans le PSG pour faire simple, allait enfin se trouver un premier patron, vous n'avez pas perdu votre soirée. Grâce à sa sixième victoire de rang en championnat, l'OM s'est défait (3-1) de son ex-plus proche poursuivant, Bordeaux. Et si pour l'anecdote, le résultat prive temporairement Paris du titre honorifique de champion d'automne, Marseille regarde plutôt le trou formé derrière que l'écart avec le leader. «On est une vraie équipe de chiens », résume Morgan Sanson pour décrire l'état d'esprit des Phocéens.Ce lundi matin, l'OM compte six points d'avance sur le troisième, Lille. Rien de dingue, mais c'est un vrai premier break dans un championnat ultra-serré où les Nordistes ne comptent que quatre unités d'avance sur Angers, douzième, et où l'OM ambitionne de retrouver la Ligue des champions, désertée depuis 2013.Bordeaux a pourtant fait un temps croire que ce classement allait encore tarder à se décanter. Dans ce choc de deux équipes menées par des techniciens portugais qui impriment leur marque sur la Ligue 1, les Girondins de Paulo Sousa ont d'abord neutralisé les Marseillais de Villas-Boas, réduits à regarder Dimitri Payet tout tenter ou presque. Un bloc en place, un contre et une frappe surpuissante de l'ancien Titi du PSG Yacine Adli (0-1, 31e), et un OM dominateur se retrouvait mené devant ses supporters.Sanson, encore buteurMais à la reprise Bordeaux a calé, presque inexplicablement. «Trois buts, trois erreurs », comme l'a résumé le capitaine bordelais Koscielny. D'abord sur un corner de Payet pour la tête de Jordan Amavi (1-1, 48e) où on se demande encore comment le latéral gauche marseillais a pu aussi tranquillement ajuster Costil. Puis, grâce à une relance complètement ratée d'un Otavio sous pression, venue s'échouer dans les pieds d'un Morgan Sanson (2-1, ...