Ligue 1 : derrière le PSG, un championnat très serré

Après douze journées, le championnat de France peine à dégager des tendances. La faute aux « gros » qui ont manqué leur début de saison et aux « petits » qui font mieux que se défendre.

On n'avait pas vu ça depuis 19 ans. Après douze journées de championnat, Angers occupe la deuxième place du classement de Ligue 1, derrière le PSG, avec seulement 20 points : il s'agit, pour ce rang de dauphin, du plus faible total à ce stade la compétition depuis Bastia en 2000.

L'année dernière, Montpellier et Lille en comptaient déjà cinq de plus. Un an plus tôt, Monaco en affichait 28 au compteur. Avec ses 20 points, Angers aurait alors navigué entre la cinquième et la sixième place. Un rang qui semblerait plus approprié à une équipe n'ayant remporté qu'un seul de ces cinq derniers matches.

« Cette deuxième place est anecdotique parce que ce championnat est très serré », reconnaissait d'ailleurs Stéphane Moulin, l'entraîneur angevin après une victoire contre Strasbourg (1-0), samedi 2 novembre.

Ce faible total de points pour le deuxième de Ligue 1 est synonyme d'un championnat très resserré. Avant le début de la treizième journée, vendredi 8 novembre, neuf points seulement séparaient Angers deuxième, de Nîmes 20e et dernier : une première depuis 1987.

Entre les équipes figurant sur le podium et la place de barragiste (18e), il n'y a que sept points. La moindre bonne série peut permettre de relancer n'importe quelle équipe : 19e après sept journées, Saint-Etienne était ainsi revenu au pied du podium cinq matches plus tard, après quatre victoires et un nul.

Les « gros » à l'arrêt

Si une telle situation est possible, c'est surtout parce que, à part un PSG un peu en retard sur ses temps de passage, personne n'arrive à tenir un rythme « normal » devant. « Au regard des effectifs, des équipes comme Monaco ou Lyon auraient imaginé avoir un début de championnat différent », euphémisait Julien Stéphan, l'entraîneur de Rennes, avant un match annulé contre Nîmes, le 31 octobre.

