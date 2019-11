Ligue 1 : cet ancien ultra est devenu le numéro 2 du Nîmes Olympique

Le supportérisme mène donc à tout et parfois même en haut de l'organigramme d'un club professionnel. Laurent Tourreau, 41 ans, peut en témoigner. Ultra nîmois durant toute sa jeunesse, ce quadragénaire s'est retrouvé directeur des opérations du Nîmes Olympique (NO), soit n°2 du club, du jour au lendemain, voilà un an et demi.Son parcours au sein des Gladiators 1991 débute à l'adolescence, par la victoire fameuse sur Montpellier, le voisin languedocien et rival historique, aux Costières en demi-finale de Coupe de France du 14 avril 1996 (1-0). « Je me suis rapidement investi dans le groupe et je ne l'ai jamais quitté », raconte Laurent Tourreau, rapidement rebaptisé « Milouze », à cause d'une prétendue ressemblance avec le personnage des Simpsons.En croisade contre le logo du clubParallèlement, le jeune homme, titulaire d'un BTS comptabilité, mène une carrière chez Suez Environnement. « J'y suis resté vingt ans, j'avais une bonne situation, responsable du pôle administratif pour Nîmes. » C'est dans le cadre d'un partenariat entre le Nîmes Olympique et Suez qu'il est amené à côtoyer Rani Assaf, le discret président nîmois, co-créateur de la Freebox. Puis, Milouze se retrouve être son principal interlocuteur dans un dossier chaud du club gardois au printemps 2017.« Rani, qui voulait rompre avec le passé, avait sorti un nouveau logo horrible, confie Tourreau. On aurait dit une enseigne de pizza, toute ronde, avec un truc censé représenter un crocodile au milieu... Or, on ne change pas le logo d'un club comme on change le logo de Free. Les gens s'identifient énormément à leur club, il y a énormément d'affect. Du coup, on est parti en croisade et au bout d'un mois et demi, il a accepté de refaire le logo la saison suivante. Cela a été acté dans un communiqué commun entre club et supporters, le premier de l'histoire du club. Mais on est montés en Ligue 1 avec ce logo, que même lui ...