Ligue 1 : ce qu'il faut retenir de la dernière journée avant la trêve

L'année 2019 de la Ligue 1 est désormais close. Ce samedi, le Championnat de France s'est offert une belle fête avec dix matchs en même temps, et 35 buts. Paris s'est baladé face à Amiens. Lyon a été accroché par Reims.La revanche : Monaco écrase LilleRendu ! Mardi, Monaco avait été balayé en 8e de finale de la Coupe de la Ligue (0-3). Ce samedi, l'ASM s'est rattrapé face aux Nordistes. Après avoir concédé l'ouverture du score, les Monégasques ont renversé le LOSC notamment grâce à un doublé de Ben Yedder (5-1). Ce dernier est le meilleur buteur du championnat (13 réalisations).L'évidence : Marseille reprend sa marche en avantLa logique a été respectée. L'OM a battu Nîmes et suit à sept longueurs le leader parisien (3-1). Les Marseillais ont dû attendre la seconde période pour faire la différence face à l'avant-dernier du championnat.Le bon coup : Rennes grimpe sur le podiumCinquième victoire de suite pour Rennes en Ligue 1, soit un mois de décembre fait que de succès. Les Bretons ont battu Bordeaux, grâce à un but de Mbaye Niang (1-0). Sans faire de bruit, le Stade Rennais monte sur le podium à la troisième place.La relance : Montpellier retrouve la victoireAprès trois matchs sans succès, le MHSC a étrillé le promu Brest (4-0). Les Pailladins ont à nouveau montré leur force à domicile. Dans le Stade de la Mosson, Montpellier accroche une septième victoire en dix matchs.L'homme : Ajorque porte StrasbourgLudovic Ajorque a marqué pour la troisième fois de suite face à Saint-Etienne (2-1). Sur ces trois matchs, le Racing s'est à chaque fois imposé. Strasbourg réagit bien après un début de saison compliqué.Le renversement : Angers se replaceSans victoire depuis un mois, le SCO s'est payé un bon coup. Menés par Nantes, les Angevins ont été en capacité de retourner le match en seconde période, en accrochant les trois points en fin de rencontre (2-1).Le tourbillon infernal : Toulouse au ...